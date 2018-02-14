Син Януковича заробив $1 млрд на борзі України перед Росією, - екс-депутат Держдуми

Син Януковича Олександр отримав $1 млрд для придбання Росією в України євроблігацій на $3 млрд в 2013

Колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов заявив, що син президента-втікача Віктора Януковича Олександр отримав $1 млрд під час придбання Росією українських евроблигаций на $3 млрд у 2013 році.

Пономарьов зазначив, що наприкінці 2013 року керівництво Росії і Олександр Янукович вели переговори про придбання єврооблігацій. За словами екс-депутата Держдуми, сім'я Януковича отримала значну фінансову суму за цю угоду.

"Це робилося для того, щоб було ухвалено необхідне політичне рішення... щоб схилити його (Віктора Януковича) до прийняття рішення про відмову від підписання угоди про євроінтеграцію", - сказав під час допиту в Оболонському районному суді Києва, інформують Українські Новини.

За його словами, безпосередньо Олександр Янукович отримав $1 млрд.

"Я стверджую, що це був саме підкуп... Було завдання фінансово зацікавити родину Януковича", - заявив Пономарьов.

Він зазначив, що з боку РФ переговори вели помічники Владислава Суркова, зокрема політтехнолог Олексій Чесноков.

Нагадаємо, що в грудні 2013 року уряд Миколи Азарова отримав кредит в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і екс-президентом Віктором Януковичем. Запозичення було видано у вигляді викупу євробондів України на $3 млрд на Ірландській фондовій біржі.

У 2015 році російська сторона не прийняла умов щодо реструктуризації боргу, вимагаючи від Києва його повернення. Українська влада відмовлялися визнавати борг офіційним і наполягали на його комерційній основі.

У свою чергу МВФ визнав борг перед Росією офіційним, але заявив, що кредитування України продовжиться, навіть якщо буде оголошено дефолт.

30 грудня 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення мораторію на виплату боргу РФ.

Нагадаємо, 7 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.



