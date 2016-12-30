Син Януковича заявив, що буде боротися за банк "ВБР"

Син екс-президента України Віктора Януковича Олександр збирається оскаржувати рішення Печерського суду про зняття арешту рахунків трьох вкладників ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" в європейських судових інстанціях.

"О. В. Янукович не мав у своєму розпорядженні інформацію про позовних претензії окремих вкладників ПАТ "ВБР" і винесених судом рішення з цього приводу, про які йде мова. Це особиста ініціатива вкладників у боротьбі за свої кошти, арештовані після незаконного захоплення нинішнім українським режимом "Всеукраїнського банку розвитку", - повідомляє його прес-служба.

При цьому підкреслюється, що Загальний суд ЄС визнав введені санкції проти Олександра Януковича, на основі яких було розпочато процедуру ліквідації ПАТ "ВБР", неправомірними.

"Це ще раз підтверджує факт незаконності дій представників української влади щодо О. В. Януковича", - зазначають у прес-службі.

Олександр Янукович продовжує наполягати, що за ліквідацією ПАТ "ВБР" стоїть зведення політичних рахунків.

У прес-службі додали, що на даний момент в Європейському Суді з прав людини знаходиться позов Олександра Януковича, в якому він оскаржує рішення офіційного Києва про фактичної експропріації банку, а також вимагає від держави виплатити йому матеріальну компенсацію у розмірі ринкової вартості акцій банку

Зазначимо, вчора стало відомо, що Печерський суд Києва зняв арешт з трьох коштів фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента Олександру Януковичу.

У 2015 році Печерський суд заарештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича – Олександра.

Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього заарештовано 2,75 млрд грн.

З 19 грудня цього року суд почав знімати арешт з грошових коштів фізичних осіб.

Відтак, Печерський суд Києва зняв арешт із коштів трьох фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента Олександру Януковичу.