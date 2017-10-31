Сина Авакова привезли в НАБУ, - ВІДЕО

В мережі опубліковано відео затримання сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Запис з'явилася на сторінці видання Politeka в Youtube.

На відео видно, як Авакова-молодшого в супроводі силовиків виводять з будівлі і садять в автомобіль.

О 15:20 31 жовтня сина глави МВС Олександра Авакова, затриманого за підозрою у розтраті бюджетних коштів, привезли у НАБУ, - повідомила журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька.



У НАБУ Олександру Авакову мають зачитати повідомлення про підозру, а після цього доставити до суду для обрання міри запобіжного заходу.

Оскільки Авакова тільки недавно привезли до НАБУ, то наразі ще невідомо, в якій з двох будівель Солом'янського суду і коли саме обиратимуть йому міру запобіжного заходу.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Як відомо, співробітники НАБУ проводять обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року. Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Раніше бюро засекретило всю інформацію щодо розслідування справи про розкрадання в МВС під час закупівлі тактичних рюкзаків для потреб міністерства.

Навесні 2016 року Національне антикорупційне бюро отримало в підслідність провадження щодо розкрадання у великих розмірах та зловживання службовим становищем у керівній структурі МВС при закупівлі за захищеною ціною 6000 тактичних рюкзаків для потреб підрозділів в АТО. 23 березня 2016 року за рішенням суду детективи НАБУ отримали доступ до рахунків компанії "Дніпровенд", яку пов'язують з сином голови МВС Олександром Аваковим. Розслідування справи триває вже майже рік.

Нагадаємо, в лютому нинішнього року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії тактичних рюкзаків для підрозділів відомства за очевидно завищеною ціною.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

