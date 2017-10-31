Сина Авакова затримали
Також затримали екс-заступника Авакова Сергія Чеботаря, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело у правоохоронних органах.
"Українська правда" звернулася до керівника САП Назара Холодницького з проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію, але він відповів, що поки це не коментує.
Як відомо, співробітники НАБУ проводять обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року. Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.
Раніше бюро засекретило всю інформацію щодо розслідування справи про розкрадання в МВС під час закупівлі тактичних рюкзаків для потреб міністерства.
Навесні 2016 року Національне антикорупційне бюро отримало в підслідність провадження щодо розкрадання у великих розмірах та зловживання службовим становищем у керівній структурі МВС при закупівлі за захищеною ціною 6000 тактичних рюкзаків для потреб підрозділів в АТО. 23 березня 2016 року за рішенням суду детективи НАБУ отримали доступ до рахунків компанії "Дніпровенд", яку пов'язують з сином голови МВС Олександром Аваковим. Розслідування справи триває вже майже рік.
Нагадаємо, в лютому нинішнього року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії тактичних рюкзаків для підрозділів відомства за очевидно завищеною ціною.
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