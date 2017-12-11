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Сина Ігоря Талькова затримали в Москві під час виконання пісень батька

"Заважає проходу громадян", – сказав поліцейський
Біля Держдуми РФ у Москві на акції зоозахисників поліція затримала сина Ігоря Талькова – Ігоря Талькова, який грав на гітарі і співав пісні Ігоря Талькова.
Сина Ігоря Талькова затримали в Москві під час виконання пісень батька Фото: twitter.com/styazshkin

Про це повідомляє "Медіазона" з посиланням на блогера Дениса Стяжкіна.

"Біля Держдуми поліція затримала сина Ігоря Талькова – Ігоря Талькова, за те, що грав на гітарі і співав пісні Ігоря Талькова", – написав блогер.

Водночас у трансляції користувача Facebook Yura Yesman видно, як під час виконання однієї з пісень до Талькова-молодшого (він виконував власні пісні і пісні батька) підійшов поліцейський і попросив пройти з ним на "профбесіду".

"Заважає проходу громадян", – сказав поліцейський, відповідаючи на запитання, чи заборонені в Росії вуличні концерти.

За інформацією "ОВС-Інфо", разом з Тальковим затримали ще одного музиканта. Обох доставили у відділ поліції по Тверському району Москви, згодом відпустили без складання протоколів.

Нагадаємо, українська Держприкордонслужба з початку року заборонила в'їзд в Україну 70 артистам, зокрема тим, хто в обхід українського законодавства відвідав анексований Росією Крим.

 

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12 11 2017 19:40
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