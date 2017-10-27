Сина президента Екваторіальної Гвінеї посадили за незаконне збагачення
Суддя постановив, що син президента використовував посаду міністра сільського і лісового господарства, щоб "викачувати" платежі з фірм-виробників деревини, які експортували з Екваторіальної Гвінеї, а його компанія Somagui Forestal була "порожньою оболонкою і використовувалася тільки як канал для передачі громадських грошей", повідомляє BBC.
Активи Обіанга у Франції конфіскують, у тому числі садибу на авеню Фош у Парижі вартістю €25 млн. Також йому присудили відстрочений штраф у розмірі €20 млн.
У листопаді швейцарські прокурори конфіскували 11 розкішних автомобілів Обіанга. Вони заявили, що син диктатора розграбував багатства своєї країни, щоб купити предмети розкоші, в тому числі приватний літак і пам'ятні речі Майкла Джексона.
Теодоріна Обіанга не було в суді. Раніше він заперечував усі звинувачення, запевняючи, що його багатство походить із законних джерел. Його адвокати звинуватили Францію у "втручанні у справи суверенної держави".
Президент Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіанг Нгема Мбасого найдовше з лідерів Африки перебуває на посаді. Правозахисні групи звинувачують його в систематичних репресіях проти своїх опонентів.
Нагадаємо, що в Китаї протягом останніх п'яти років за корупцію покарані 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії.
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