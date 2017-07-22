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Синхронне плавання більше не буде синхронним

Такий крок повинен допомогти популяризації цього виду спорту
Конгрес Міжнародної федерації плавання (FINA) вирішив перейменувати синхронне плавання.
Синхронне плавання більше не буде синхронним Фото: GETTY IMAGES

Тепер цей вид спорту називатиметься "артистичне плавання", повідомляє ТАСС.

Голосування відбулося на конгресі організації в Будапешті, який у ці дні приймає чемпіонат світу з водних видів спорту.

"Назва була змінена, щоб дати новий імпульс розвитку синхронного плавання, щоб воно стало ближче до преси і зрозуміліше людям", – заявив виконавчий директор FINA Корнел Маркулеску, відповідаючи на запитання про причини зміни назви виду спорту.

На уточнююче запитання, чи було проведено спеціальне дослідження на тему необхідності змінювати назву синхронного плавання, чіткої відповіді не було.

Вперше в олімпійську програму синхронне плавання додали на Іграх 1984 року в Лос-Анджелесі. До Олімпійських ігор у Барселоні 1992 року програма змагань з синхронного плавання складалася з одиночного розряду (соло) і парного розряду. Зараз на Іграх медалі розігруються в дуетах і групах.

Нагадаємо, українські синхроністки виграли три золоті та дві срібні нагороди на другому етапі Світової серії в Іспанії.

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22 07 2017 19:40
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