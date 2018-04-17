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Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає

18 квітня в Україні посилиться вітер
18 квітня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, за яким пошириться прохолодніше повітря
Синоптик розповіла, коли в Україні похолодає Фото: google.com

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

У денні години температура повітря знизиться до +12+18 градусів. На півдні та південному сході ще буде +20 і за +20 градусів.

Дощі пройдуть найближчої ночі та вранці на Заході та Півночі України. Вдень у середу опади підуть на Центр та Схід. Лише Донеччину та увесь Південь зачеплять мало.

18 квітня в Україні посилиться вітер.

У Києві фронт проходитиме вночі та вранці, відповідно ймовірність опадів - саме на цю частину доби. А завтра вдень дощів не передбачається, проте стане рвучким вітер та свіжішим - повітря. У середу градуси ще більш-менш, вдень до +17-ти.

"А ось 19 квітня у нас буде какабека - дощ, вітер та +12 градусів. Тому обирайте сьогоднішній день для нюхання квіточок, а в середу-четвер зверніть увагу на себе та своє здоров'я", - зазначає синоптик.

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17 04 2018 21:59
ТЕГИ: погода, дощі
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