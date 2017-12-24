CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ західних і східних областях України 25 грудня через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Синоптики оголосили штормове попередження в західних і східних областях України
Попереджають про сильний вітер
Фото: meteo.gov.ua
"Увага! Штормове попередження! 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", – повідомляє Укргідрометцентр.
25 грудня на більшій частині території України синоптики прогнозують випадання опадів у вигляді мокрого снігу з дощем.
Максимальна температура повітря +10 градусів.
Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, в Києві випало близько 30% місячної норми опадів.
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24 12 2017 22:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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