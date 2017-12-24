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Синоптики оголосили штормове попередження в західних і східних областях України

Попереджають про сильний вітер
У західних і східних областях України 25 грудня через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.
Синоптики оголосили штормове попередження в західних і східних областях України Фото: meteo.gov.ua

"Увага! Штормове попередження! 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", – повідомляє Укргідрометцентр.

25 грудня на більшій частині території України синоптики прогнозують випадання опадів у вигляді мокрого снігу з дощем.

Максимальна температура повітря +10 градусів.

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, в Києві випало близько 30% місячної норми опадів.

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24 12 2017 22:20
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