Синоптики оголосили штормове попередження в західних і східних областях України Попереджають про сильний вітер

У західних і східних областях України 25 грудня через погіршення погодних умов оголосили штормове попередження.

Фото: meteo.gov.ua

"Увага! Штормове попередження! 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", – повідомляє Укргідрометцентр. 25 грудня на більшій частині території України синоптики прогнозують випадання опадів у вигляді мокрого снігу з дощем. Максимальна температура повітря +10 градусів. Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, в Києві випало близько 30% місячної норми опадів.

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