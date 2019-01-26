Синоптики попередили про погіршення погоди у восьми областях, у тому числі в Києві
"Згідно з інформацією синоптиків, 27 січня вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаський і вдень в Полтавській, Сумській, Харківській області очікується значний сніг", - йдеться на сайті відомства.
Приріст снігового покриву можливий від 8 до 15 сантиметрів. Також на дорогах очікується ожеледиця. Рівень небезпеки - жовтий, повідомили в ДержНС.
У КМДА попросили киян не користуватися авто через снігопади. За прогнозом Українського гідрометцентру, в суботу вдень очікуються невеликі опади, проте вночі і вранці 27 січня сніг посилиться: приріст сніжного покриву становитиме 8-10 см.
Нагадаємо, що через прогнозоване ускладнення погодних умов в Україні всі штаби з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій працюватимуть цілодобово.
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