Синоптики попередили про снігопади в Україні
Зокрема ускладнення погодних умов очікується у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у попередженні Укргідрометцентру.
Синоптики попереджають про сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см).
На дорогах очікується ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Прогнозоване погіршення погодних умов може призвести до порушення транспортного сполучення на дорогах вищевказаних областей, зазначає "Інтерфакс-Україна".
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