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Синоптики попередили про снігопади в Україні

На дорогах очікується ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с
Вдень 26 листопада і протягом доби 27 листопада в низці областей України очікується сніг, місцями сильний, що може привести до порушення транспортного сполучення.
Синоптики попередили про снігопади в Україні Фото: unian.ua

Зокрема ускладнення погодних умов очікується у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у попередженні Укргідрометцентру.

Синоптики попереджають про сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см).

На дорогах очікується ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Прогнозоване погіршення погодних умов може призвести до порушення транспортного сполучення на дорогах вищевказаних областей, зазначає "Інтерфакс-Україна".

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23 11 2018 15:54
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