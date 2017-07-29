CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ найближчі години з утриманням до кінця доби 29 та протягом доби 30 липня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Синоптики повідомляють про штормове попередження в Україні
30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с
Фото: static.ngs.ru
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"До кінця доби 29 липня та упродовж 30 липня по Київській області пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.
Пориви вітру 15-20 м/с прогнозують синоптики до кінця сьогоднішньої доби на Лівобережжі – там грози, подекуди сильні дощі, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.
30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 28 липня, пройшов смерч і дощ з градом.
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