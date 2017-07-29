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Синоптики повідомляють про штормове попередження в Україні

30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с
У найближчі години з утриманням до кінця доби 29 та протягом доби 30 липня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Синоптики повідомляють про штормове попередження в Україні Фото: static.ngs.ru

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"До кінця доби 29 липня та упродовж 30 липня по Київській області пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

Пориви вітру 15-20 м/с прогнозують синоптики до кінця сьогоднішньої доби на Лівобережжі – там грози, подекуди сильні дощі, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с.

30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 28 липня, пройшов смерч і дощ з градом.

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29 07 2017 20:20
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