Синоптики повідомляють про штормове попередження в Україні 30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с

У найближчі години з утриманням до кінця доби 29 та протягом доби 30 липня у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Фото: static.ngs.ru

Про це повідомляє Український гідрометцентр. "До кінця доби 29 липня та упродовж 30 липня по Київській області пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні. Пориви вітру 15-20 м/с прогнозують синоптики до кінця сьогоднішньої доби на Лівобережжі – там грози, подекуди сильні дощі, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с. 30 липня в Україні, крім західної частини, пориви вітру 15-20 м/с, на Лівобережжі місцями грози. Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 28 липня, пройшов смерч і дощ з градом.

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