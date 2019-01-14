Синові мера Прилук повідомили про підозру через побиття чоловіка після п'яного ДТП, - ВІДЕО

Поліція повідомила про підозру 34-річному синові мера Прилук Ярославу Попенку за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу - заподіяння тілесного ушкодження середньої тяжкості.

Інформацію оприлюднила прес-служба прокуратури Чернігівської області.

У вересні 2018 року Попенко зламав руку голові місцевої громадської організації "Небайдужі прилучани" Роману Гоголю, який за два тижні до цього висвітлював дорожню пригоду, що сталася через сина міського голови. Тоді п'яний Попенко зніс своїм авто електроопору, залишивши без світла жителів вулиці. Цей інцидент Гоголь зняв на відео.

Після ДТП патрульні відвезли Попенка в наркологічний диспансер, проте чоловік категорично відмовився проходити тест на вміст алкоголю в організмі.

При цьому чоловік поводився агресивно, ображав місцевих жителів і кидався на всіх, хто знімав його на камеру. Як пишуть ЗМІ, це вже не перше ДТП за участю сина мера Прилук. Два роки тому він, керуючи автомобілем в нетверезому стані, зніс паркан в одному домоволодінні. Тоді теж обійшлося без постраждалих.

Через деякий час Попенко зустрів Гоголя біля центрального входу у Прилуцький відділ поліції і "завдав останньому один удар правою ногою в ділянку правого передпліччя, чим заподіяв потерпілому тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому нижньої третини правої ліктьової кістки".

Повідомлення про підозру вручили меру Прилук Ользі Попенко, оскільки її син не прийшов в орган досудового розслідування і його не було за місцем проживання.