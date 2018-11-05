Синові нардепа Попова за пограбування в Києві призначили умовне покарання
"Під час судового розгляду справи були допитані троє потерпілих, були досліджені докази, переглянуті відеодокази, а також заслухані обвинувачені. Серед постраждалих доповідали власник магазину і дві продавщиці", - повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко в коментарі "РБК-Україна"
За її словами, обвинувачені цілковито визнали вину. "Тому суд, враховуючи обставини того, що просила прокуратура, а також вік обвинувачених, прийшов до висновку про доцільність визначення покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років з випробувальним строком на два роки", - зачитала вона слова головуючого судді Владислава Дев'ятка.
Зазначимо, що вказаний суддя розглядає справу про держзраду Віктора Януковича
Нагадаємо, що син нардепа Ігоря Попова Богдан і його спільник були затримані за підозрою в пограбуванні магазину в Києві на Оболоні. За інформацією поліції, погрожуючи продавцям і відвідувачам зброєю, зловмисники забрали з каси 2500 грн.
Згодом двом неповнолітнім особам, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий", повідомили про підозру в розбої.
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