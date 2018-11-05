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Синові нардепа Попова за пограбування в Києві призначили умовне покарання

Йому призначили п'ятирічний термін позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки
Колегія трьох суддів Оболонського районного суду Києва засудила школярів Владислава Чобана і Богдана Попова (сина народного депутата Ігоря Попова) до позбавлення волі на п'ять років з іспитовим терміном на два роки.
Синові нардепа Попова за пограбування в Києві призначили умовне покарання Богдан Попов. Фото: скріншот

"Під час судового розгляду справи були допитані троє потерпілих, були досліджені докази, переглянуті відеодокази, а також заслухані обвинувачені. Серед постраждалих доповідали власник магазину і дві продавщиці", - повідомила прес-секретар суду Інна Свинаренко в коментарі "РБК-Україна" 

За її словами, обвинувачені цілковито визнали вину. "Тому суд, враховуючи обставини того, що просила прокуратура, а також вік обвинувачених, прийшов до висновку про доцільність визначення покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років з випробувальним строком на два роки", - зачитала вона слова головуючого судді Владислава Дев'ятка.

Зазначимо, що вказаний суддя розглядає справу про держзраду Віктора Януковича

Нагадаємо, що син нардепа Ігоря Попова Богдан і його спільник були затримані за підозрою в пограбуванні магазину в Києві на Оболоні. За інформацією поліції, погрожуючи продавцям і відвідувачам зброєю, зловмисники забрали з каси 2500 грн.

Згодом двом неповнолітнім особам, які напередодні вчинили розбійний напад на магазин "Святковий", повідомили про підозру в розбої.

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11 05 2018 14:08
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