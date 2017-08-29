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Синові Шуфрича вручили повідомлення про підозру

До суду також скеровано клопотання про арешт автомобіля
Прокуратура повідомила про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, синові депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок") Нестору, який збив чоловіка у Києві 26 серпня.
Синові Шуфрича вручили повідомлення про підозру Фото: korrespondent.net

"Згідно медичною документацією травм, отриманих потерпілим, дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу", - повідомила речник столичної прокуратури Надія Максимець, інформують "Українські новини".

Після оголошення про підозру водієві і його адвокату вручено клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке буде скеровано в Шевченківський райсуд столиці для прийняття рішення.

Крім того, до суду направлено клопотання про арешт автомобіля, за кермом якого під час ДТП перебував Шуфрич-молодший.

Нагадаємо, що у центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.

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29 08 2017 17:06
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