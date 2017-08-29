Синові Шуфрича вручили повідомлення про підозру
"Згідно медичною документацією травм, отриманих потерпілим, дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу", - повідомила речник столичної прокуратури Надія Максимець, інформують "Українські новини".
Після оголошення про підозру водієві і його адвокату вручено клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке буде скеровано в Шевченківський райсуд столиці для прийняття рішення.
Крім того, до суду направлено клопотання про арешт автомобіля, за кермом якого під час ДТП перебував Шуфрич-молодший.
Нагадаємо, що у центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.
Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа