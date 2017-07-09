Сину Шуфрича заборонили керувати автомобілем два місяці

Апеляційний суд Києва переніс на 12 вересня розгляд скарги столичної прокуратури на рішення суду

Шевченківський райсуд Києва на 2 місяці обмежив сина Нестора Шуфрича у праві керування транспортом.

"За клопотанням столичної прокуратури суд на 2 місяці обмежив підозрюваного у ДТП на Шота Руставелі у праві керування транспортом", - повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Раніше повідомлялося, що Апеляційний суд Києва переніс на 12 вересня розгляд скарги столичної прокуратури на рішення суду, який відпустив підозрюваного на поруки.

Нестора Шуфрича-молодшого суд відпустив на поруки батька, нардепа від "Опозиційного блоку". При цьому в прокуратурі заявили, що будуть оскаржувати таку міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у центрі Києва у суботу ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича на пішохідному переході збив пішохода, якого госпіталізували з численними травмами.

Сам нардеп заявляє, що його син буде максимально сприяти слідству, до його завершення не покине територію України.

Згодом прокуратура повідомила про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, синові депутата Верховної Ради Нестора Шуфрича (фракція "Опозиційний блок"), який збив чоловіка у Києві 26 серпня.