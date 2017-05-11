Синютка про облаву на призовників: Необхідно пройти службу в армії, а вже потім розважатись у клубах
Олег Синютка в ефірі Львів-ТБ зауважив, що йому не подобається слово "облава", яке використали деякі користувачі соцмереж та видання для опису того, що сталося. Він вважає, що військові та поліція повинні зробити такі акції публічними, максимально їх висвітлювати та залучити до у часті в рейдах журналістів, інформують "Варіанти".
Голова Львівської ОДА переконаний, що в нічних клубах сидять переважно "мажори", які не вчаться і, не виключено, що ухиляються від виконання свого патріотичного та конституційного обов'язку захищати Батьківщину.
"Необхідно спочатку виконати свій обов'язок і пройти службу в армії, а вже потім розважатись у клубах", – вважає Синютка.
Нагадаємо, що вночі з п'ятниці на суботу військові з поліцією влаштували облаву на призовників у Львові.
У військовому комісаріаті та патрульній поліції Львівщини підтвердили проведення заходів поблизу нічного клубу Paradox, що у Львові, однак відповісти, чого саме вони стосувались і яким був їхній результат, відмовились.
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