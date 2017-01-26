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Синютка запевнив, що зі Львова почали вивозити сміття

Тверді побутові відходи зі Львова готові прийняти п'ять міст
Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про початок вивезення сміття зі Львова.
Синютка запевнив, що зі Львова почали вивозити сміття Олег Синютка. Фото: octpib.1gb.ua

Відповідну інформацію Синютка оприлюнив у четвер на зустрічі з активістами, повідомляють "Українські новини".

Цю зустріч ініціювали активісти, які протестують проти наміру мерії Львова створити сортувально-пресувальні лінії в межах міста.

Синютка попросив активістів не перекривати вулиці й запевнив їх, що сміття з обласного центра вже почали вивозити, і що до понеділка процес має бути завершено.

Львівська обласна державна адміністрація заявляє про готовність Борислава, Дрогобича, Самбора, Червонограда і Миколаєва приймати тверді побутові відходи зі Львова з 26 січня.

Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.

На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.

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26 01 2017 15:18
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