Синютка запевнив, що зі Львова почали вивозити сміття

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про початок вивезення сміття зі Львова.

Відповідну інформацію Синютка оприлюнив у четвер на зустрічі з активістами, повідомляють "Українські новини".

Цю зустріч ініціювали активісти, які протестують проти наміру мерії Львова створити сортувально-пресувальні лінії в межах міста.

Синютка попросив активістів не перекривати вулиці й запевнив їх, що сміття з обласного центра вже почали вивозити, і що до понеділка процес має бути завершено.

Львівська обласна державна адміністрація заявляє про готовність Борислава, Дрогобича, Самбора, Червонограда і Миколаєва приймати тверді побутові відходи зі Львова з 26 січня.

Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.

На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.