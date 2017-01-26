Синютка запевнив, що зі Львова почали вивозити сміття
Відповідну інформацію Синютка оприлюнив у четвер на зустрічі з активістами, повідомляють "Українські новини".
Цю зустріч ініціювали активісти, які протестують проти наміру мерії Львова створити сортувально-пресувальні лінії в межах міста.
Синютка попросив активістів не перекривати вулиці й запевнив їх, що сміття з обласного центра вже почали вивозити, і що до понеділка процес має бути завершено.
Львівська обласна державна адміністрація заявляє про готовність Борислава, Дрогобича, Самбора, Червонограда і Миколаєва приймати тверді побутові відходи зі Львова з 26 січня.
Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.
Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.
Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.
На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації визначили п'ять полігонів області, куди протягом тижня вивезуть сміття зі Львова.
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