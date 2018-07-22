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Сирія і Південна Осетія підписали угоду про дипломатичні відносини

Уряд Сирії встановив "дипломатичні відносини" з невизнаною Південною Осетією
Сирія і невизнана республіка Південна Осетія підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин.
Сирія і Південна Осетія підписали угоду про дипломатичні відносини Фото: mfa-rso.su

Як повідомляє агентство SANA, дипломатичні відносини були встановлені під час зустрічі міністра закордонних справ Сирії Валіда Аль-Муаллема і міністра закордонних справ Південної Осетії Дмитра Медоєва.

Після зустрічі сторони підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин між Сирійською Арабською Республікою і Республікою Південна Осетія. Також сторони висловили зацікавленість в активізації відносин, що має завершитися підписанням низки домовленостей.

Нагадаємо, 29 травня Сирія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. У зв'язку із цим Грузія розпочала процедури розірвання дипломатичних відносин з Сирією.

МЗС України засуджує визнання Сирією незалежності Абхазії та Південної Осетії.

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22 07 2018 23:57
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