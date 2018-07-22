Сирія і Південна Осетія підписали угоду про дипломатичні відносини

Сирія і невизнана республіка Південна Осетія підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин.

Як повідомляє агентство SANA, дипломатичні відносини були встановлені під час зустрічі міністра закордонних справ Сирії Валіда Аль-Муаллема і міністра закордонних справ Південної Осетії Дмитра Медоєва.

Після зустрічі сторони підписали угоду про встановлення дипломатичних відносин між Сирійською Арабською Республікою і Республікою Південна Осетія. Також сторони висловили зацікавленість в активізації відносин, що має завершитися підписанням низки домовленостей.

Нагадаємо, 29 травня Сирія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. У зв'язку із цим Грузія розпочала процедури розірвання дипломатичних відносин з Сирією.

МЗС України засуджує визнання Сирією незалежності Абхазії та Південної Осетії.