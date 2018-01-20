Сирія обурена операцією Туреччини проти курдів, – ЗМІ

В уряді Сирії засудили Туреччину за початок операції проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) на півночі Сирії та заявили, що Анкара не попередила Дамаск про наміри розпочати бойові дії на її території.

Про це в суботу, 20 січня, повідомляє сирійське державне інформагентство SANA з посиланням на власні джерела в міністерстві закордонних справ країни.

"Сирія рішуче засуджує брутальну агресію з боку Туреччини в Афріні, який є невід'ємною частиною сирійської території", – заявили в уряді Сирії.

У Дамаску також "цілковито заперечили" ствердження Анкари про те, що вона нібито попередила сирійський уряд про плани здійснити військову операцію.

Натомість прем'єр-міністр Туреччини Біналі Їлдирим заявив у суботу, що армія його країни за допомогою повітряних ударів знищила майже всі цілі, які їй вдалось виявити на контрольованій курдами території. Він запевнив, що сухопутні сили турецької армії здійснять усі "необхідні дії" у провінції Афрін у неділю, 21 січня, залежно від ситуації у цьому регіоні.

У "Загонах народної самооборони" у відповідь на початок військової операції Туреччини, яку вона офіційно назвала "Оливкова гілка", заявили, що їм не залишається нічого іншого, як чинити збройний спротив.

Нагадаємо, 20 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька армія почала наземний наступ на позиції YPG на півночі Сирії.

Офіційна Анкара вважає курдські сили терористами через сепаратистські настрої "Робітничої партії Курдинстану", яка бореться за курдську державу або автономний регіон, нерідко терористичними методами.