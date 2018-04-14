Сирія перехопила понад 70 ракет США та союзників, - Генштаб Росії

Під час операції у Сирії випустили понад 100 крилатих ракет і ракет класу "повітря - земля". Ракети вдарили по військових і цивільних об’єктах

Сирійська протиповітряна оборона (ППО) перехопила 71 крилату ракету зі 103, які застосували США, Велика Британія і Франція.

"За наявною інформацією, всього були застосовані 103 крилаті ракети. Сирійськими засобами протиповітряної оборони, основу яких складають комплекси ППО радянського виробництва, успішно відбити удари авіаційних і морських засобів ураження", - заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу Сергій Рудский.

Як повідомляли у Пентагоні, під час операції у Сирії випустили понад 100 крилатих ракет і ракет класу "повітря - земля". Ракети вдарили по військових і цивільних об’єктах.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН"для обговорення агресивних дій США та їх союзників".