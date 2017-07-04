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Сирія повідомила про загибель дев'яти мирних жителів внаслідок авіаудару США

Серед загиблих четверо дітей
У результаті удару, нанесеного США по сирійській урядовій авіабазі Шайрат, загинули дев'ять мирних жителів, в тому числі четверо дітей.
Сирія повідомила про загибель дев Фото: з вільних джерел

Як зазначається, мирні жителі були вбиті в населених пунктах, розташованих поруч із базою, - повідомляє Reuters з посиланням на Державне сирійське агентство новин.

Раніше Міноборони Сирії повідомило про шість військовослужбовців, загиблих на авіабазі.

Водночас губернатор провінції Хомс, на території якої знаходиться база, зазначав, що загинули п'ятеро людей: троє військових і двоє цивільних. Пізніше він уточнив свої дані і заявив про сімох убитих.

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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Зазначимо, що Україна підтримує дії США в Сирії для запобігання військових злочинів в подальшому.
 

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.

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07 04 2017 14:42
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