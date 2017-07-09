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Сирія заявляє про обстріл Ізраїлем заводу хімічної зброї

В результаті загинули двоє солдатів
Сирія заявила, що ізраїльські винищувачі обстріляли військову базу на заході країни.
Сирія заявляє про обстріл Ізраїлем заводу хімічної зброї Фото: Ilyas Akengin / AFP / Getty Images

Удару було завдано по заводу з виготовлення хімічної зброї, інформує ВВС.

Сирійська армія повідомила, що ракети були випущені з повітряного простору Лівану і влучили по базі біля міста Масьяф. В результаті загинули двоє солдатів, йдеться у заяві армії.

Непідтверджені арабські ЗМІ повідомляють, що мішенню атаки стала фабрика з виробництва хімічної зброї.

Ізраїль, який і раніше проводив таємні напади на склади зі зброєю в Сирії, не прокоментував ці повідомлення.

Нагадаємо, що в результаті вибухів, що прогриміли в провінції Ідліб на півночі Сирії, загинули щонайменше шість осіб.

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07 09 2017 12:16
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