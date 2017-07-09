НОВИНИСирія заявила, що ізраїльські винищувачі обстріляли військову базу на заході країни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сирія заявляє про обстріл Ізраїлем заводу хімічної зброї
В результаті загинули двоє солдатів
Фото: Ilyas Akengin / AFP / Getty Images
Удару було завдано по заводу з виготовлення хімічної зброї, інформує ВВС.
Сирійська армія повідомила, що ракети були випущені з повітряного простору Лівану і влучили по базі біля міста Масьяф. В результаті загинули двоє солдатів, йдеться у заяві армії.
Непідтверджені арабські ЗМІ повідомляють, що мішенню атаки стала фабрика з виробництва хімічної зброї.
Ізраїль, який і раніше проводив таємні напади на склади зі зброєю в Сирії, не прокоментував ці повідомлення.
Нагадаємо, що в результаті вибухів, що прогриміли в провінції Ідліб на півночі Сирії, загинули щонайменше шість осіб.
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