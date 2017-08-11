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Сирія заявила про намір приєднатися до Паризької кліматичної угоди

Договір підтримали 196 країн зі 197, які входять в ООН, залишивши США на самоті
У вівторок делегація Сирії, яка бере участь у 23-й кліматичній конференції ООН у Бонні, заявила, що Дамаск затвердив проект резолюції і готовий офіційно приєднатися до Паризької угоди про зміни клімату "так скоро, наскільки це можливо".
Сирія заявила про намір приєднатися до Паризької кліматичної угоди Фото: gettyimages.com

Раніше про намір приєднатися до угоди заявили також представники Нікарагуа. Сирія і Нікарагуа були єдиними державами-членами ООН, які раніше відмовлялися приєднатися до глобальної угоди, узгодженої в Парижі під час конференції ООН з клімату наприкінці 2015 року, - повідомляє DW.

Тож договір підтримали 196 країн зі 197, які входять в ООН, залишивши США на самоті.

Нагадаємо, 13 липня Трамп допустив, що може погодитися на компроміс відносно участі Штатів в Паризькій кліматичній угоді, але не розкрив свої точні наміри.

Президент США у травні  оголосив про своє рішення покинути угоду. Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

"Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку і її громадян, Сполучені Штати виходять з Паризької кліматичної угоди", - зазначив Дональд Трамп.  

 

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08 11 2017 09:35
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