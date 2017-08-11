Сирія заявила про намір приєднатися до Паризької кліматичної угоди

Договір підтримали 196 країн зі 197, які входять в ООН, залишивши США на самоті

У вівторок делегація Сирії, яка бере участь у 23-й кліматичній конференції ООН у Бонні, заявила, що Дамаск затвердив проект резолюції і готовий офіційно приєднатися до Паризької угоди про зміни клімату "так скоро, наскільки це можливо".

Раніше про намір приєднатися до угоди заявили також представники Нікарагуа. Сирія і Нікарагуа були єдиними державами-членами ООН, які раніше відмовлялися приєднатися до глобальної угоди, узгодженої в Парижі під час конференції ООН з клімату наприкінці 2015 року, - повідомляє DW.

Тож договір підтримали 196 країн зі 197, які входять в ООН, залишивши США на самоті.