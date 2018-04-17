Сирія заявила про збиті над авіабазою в Хомсі ракети

Ізраїль та США, яких підозрюють в ударах, спростовують заяву урядових ЗМІ

ВПС Сирії збили в районі міста Хомс ракети, які начебто були націлені на авіабазу сирійського режиму.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на повідомлення державного сирійського телебачення. Водночас сирійське телебачення не надало деталей інциденту і не повідомило, хто стоїть за нападом, однак назвало його "агресією".

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, в районі авіабази Шайрат, а також поблизу Дамаска, де розташовані дві авіабази, було чути звуки вибухів. За даними спостерігачів, ракети не влучили в авіабази.

За повідомленнями окремих ЗМІ, напад вчинив Ізраїль. Речник Армії оборони Ізраїлю у свою чергу заявив, що "не знає про цей інцидент".

Речниця Пентагону також заявила, що США і сили коаліції не проводили операції у зазначеному районі.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.