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Сирія зберегла хімзброю, - Пентагон

Меттіс підтвердив, що Сирія розосередила свої літаки
Голова Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Сирія зберегла деяку кількість хімічної зброї.
Сирія зберегла хімзброю, - Пентагон Джеймс Меттіс. Фото: elivelearningcenter.net

"Я можу авторитетно сказати, що вони зберегли трохи хімічної зброї. Це є порушенням резолюцій Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і це буде вирішуватися дипломатичним шляхом", - сказав Меттіс, інформує Reuters.

Під час прес-конференції в Тель-Авіві Меттісу також поставили запитання про те, чи перекинули сирійські військові літаки на російську базу в Латакії, на що міністр відповів, що Сирія дійсно розосередила свої повітряні судна.

Відзначимо, що, згідно з угодою, укладеною в 2013 році за посередництва США і Росії, Сирія зобов'язалася знищити свою хімічну зброю.

Нагадаємо, що сирійський режим Асада звинуватив міжнародну коаліцію в авіаударі по складах хімічної зброї терористів "Ісламської держави" в Дейр-Ез-Зорі.

Як відомо, в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Американські військові та служби з розвідки перехопили повідомлення сирійських військових та експертів з хімічної зброї, в яких обговорювалася підготовка здійснення атаки зарином в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

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