Сирія звинуватила Ізраїль у нанесенні авіаударів по Дамаску

Ізраїльська сторона зацікавлена в нейтралізації бойовиків Хезболли, які воюють на боці лідера Сирії Башара Асада

Сирійська армія каже, що Ізраїль стріляє ракетами по повітряній базі поблизу Дамаска.

Вибухи були зафіксовані на південному заході столиці Сирії, а також в районі військового аеродрому Mezzeh, -пише Reuters з посиланням на сирійську армію.

Сирійське державне телебачення цитує армію, яка повідомляє, що кілька ракет були випущені з району, недалеко від Тиверіадського озера на півночі Ізраїлю відразу після опівночі.

"Сирійський армійське командування і збройні сили попереджають Ізраїль про наслідки кричущого нападу", - цитує агентство заяву сирійських військових.

Reuters нагадало, що ізраїльська сторона зацікавлена в нейтралізації бойовиків Хезболли, які воюють на боці лідера Сирії Башара Асада.

Раніше IPress.ua повідомляв, що у сирійському Дамаску маленька дівчинка влаштувала вибух біля поліцейської дільниці.

На тілі дівчинки, вік якої 7-8 років, закріпили пояс з вибухівкою. Згодом вибухівку активували дистанційно.

В результаті вибуху загинули дівчина та троє поліцейських.