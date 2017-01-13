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Сирія звинуватила Ізраїль у нанесенні авіаударів по Дамаску

Ізраїльська сторона зацікавлена в нейтралізації бойовиків Хезболли, які воюють на боці лідера Сирії Башара Асада
Сирійська армія каже, що Ізраїль стріляє ракетами по повітряній базі поблизу Дамаска.
Сирія звинуватила Ізраїль у нанесенні авіаударів по Дамаску Фото:dw.com

Вибухи були зафіксовані на південному заході столиці Сирії, а також в районі військового аеродрому Mezzeh, -пише Reuters з посиланням на сирійську армію.

Сирійське державне телебачення цитує армію, яка повідомляє, що кілька ракет були випущені з району, недалеко від Тиверіадського озера на півночі Ізраїлю відразу після опівночі.

"Сирійський армійське командування і збройні сили попереджають Ізраїль про наслідки кричущого нападу", - цитує агентство заяву сирійських військових.

Reuters нагадало, що ізраїльська сторона зацікавлена в нейтралізації бойовиків Хезболли, які воюють на боці лідера Сирії Башара Асада.

Раніше IPress.ua повідомляв, що у сирійському Дамаску маленька дівчинка влаштувала вибух біля поліцейської дільниці.

На тілі дівчинки, вік якої 7-8 років, закріпили пояс з вибухівкою. Згодом вибухівку активували дистанційно.

В результаті вибуху загинули дівчина та троє поліцейських.

 
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13 01 2017 10:06
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