Сирія звинуватила Ізраїль у нанесенні авіаударів по Дамаску
Вибухи були зафіксовані на південному заході столиці Сирії, а також в районі військового аеродрому Mezzeh, -пише Reuters з посиланням на сирійську армію.
Сирійське державне телебачення цитує армію, яка повідомляє, що кілька ракет були випущені з району, недалеко від Тиверіадського озера на півночі Ізраїлю відразу після опівночі.
"Сирійський армійське командування і збройні сили попереджають Ізраїль про наслідки кричущого нападу", - цитує агентство заяву сирійських військових.
Reuters нагадало, що ізраїльська сторона зацікавлена в нейтралізації бойовиків Хезболли, які воюють на боці лідера Сирії Башара Асада.
Раніше IPress.ua повідомляв, що у сирійському Дамаску маленька дівчинка влаштувала вибух біля поліцейської дільниці.
На тілі дівчинки, вік якої 7-8 років, закріпили пояс з вибухівкою. Згодом вибухівку активували дистанційно.
В результаті вибуху загинули дівчина та троє поліцейських.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат
влажность:
давление:
ветер: