CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУрядові війська Сирії заявляють, що під час рейдів по укриттях бойовиків ІДІЛ знайшли боєприпаси і засоби комунікації, вироблені в Ізраїлі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сирійська армія заявила про знайдену зброю ІДІЛ ізраїльського виробництва
Озброєння знайшли під час рейдів урядової армії по опорним точкам бойовиків
Фото: sana.sy
Про це повідомило сирійське проурядове інформаційне агентство SANA.
Арсенал виявили під час рейдів сирійської армії у підземних криївках терористів в населених пунктах провінції Хомс і Хама.
"Підрозділи сирійської арабської армії знайшли зброю, боєприпаси і комунікаційні пристрої ізраїльського виробництва в укриттях терористів під час прорчесывания ряду сіл біля Хомса та Хами", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" покинули місто Ракка, окремі райони якого досі лишалися під контролем джихадистів.
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16 10 2017 23:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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