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Сирійська армія заявила про знайдену зброю ІДІЛ ізраїльського виробництва

Озброєння знайшли під час рейдів урядової армії по опорним точкам бойовиків
Урядові війська Сирії заявляють, що під час рейдів по укриттях бойовиків ІДІЛ знайшли боєприпаси і засоби комунікації, вироблені в Ізраїлі.
Сирійська армія заявила про знайдену зброю ІДІЛ ізраїльського виробництва Фото: sana.sy

Про це повідомило сирійське проурядове інформаційне агентство SANA.

Арсенал виявили під час рейдів сирійської армії у підземних криївках терористів в населених пунктах провінції Хомс і Хама.

"Підрозділи сирійської арабської армії знайшли зброю, боєприпаси і комунікаційні пристрої ізраїльського виробництва в укриттях терористів під час прорчесывания ряду сіл біля Хомса та Хами", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, всі сирійські бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" покинули місто Ракка, окремі райони якого досі лишалися під контролем джихадистів.

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16 10 2017 23:30
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