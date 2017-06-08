Сирійська армія звільнила від ІДІЛ останнє місто у провінції Хомс
Про це повідомили в неділю, 6 серпня, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини та джерела в армії Сирії, пише DW з посиланням на dpa.
Взяття міста відбулося ввечері напередодні, воно відкрило шлях для просування на схід – в напрямку провінції Дейр-ез-Зор, яку переважно все ще контролює ІД.
За словами представника сирійської армії, "сотні бойовиків" були змушені втікати у напрямку Дейр-ез-Зор. Він додав, що в місті проводяться роботи з розмінування.
Ісламісти захопили місто у травні 2015 року.
Урядові війська за підтримки російської авіації з повітря 6 серпня інтенсивно обстрілювали дорогу, яка веде з Аль-Сухни у напрямку Дейр-ез-Зор та якою пересувалися бойовики, зазначають спостерігачі з центру моніторингу.
Аль-Сухна розташована за 70 км від древнього міста Пальміра, яке сирійські війська відбили в ІД на початку березня.
Нагадаємо, підтримувані США сили сирійської опозиції звільнили від бойовиків "Ісламської держави" частину Ракки, що вважається столицею бойовиків.
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