Сирійська армія звільнила від ІДІЛ останнє місто у провінції Хомс

Взяття міста відкрило шлях для просування на Схід

Сирійські урядові війська звільнили від ІДІЛ місто Аль-Сухна, що розташоване в провінції Хомс і було останнім оплотом ісламістів у ній.

Про це повідомили в неділю, 6 серпня, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини та джерела в армії Сирії, пише DW з посиланням на dpa.

Взяття міста відбулося ввечері напередодні, воно відкрило шлях для просування на схід – в напрямку провінції Дейр-ез-Зор, яку переважно все ще контролює ІД.

За словами представника сирійської армії, "сотні бойовиків" були змушені втікати у напрямку Дейр-ез-Зор. Він додав, що в місті проводяться роботи з розмінування.

Ісламісти захопили місто у травні 2015 року.

Урядові війська за підтримки російської авіації з повітря 6 серпня інтенсивно обстрілювали дорогу, яка веде з Аль-Сухни у напрямку Дейр-ез-Зор та якою пересувалися бойовики, зазначають спостерігачі з центру моніторингу.

Аль-Сухна розташована за 70 км від древнього міста Пальміра, яке сирійські війська відбили в ІД на початку березня.

Нагадаємо, підтримувані США сили сирійської опозиції звільнили від бойовиків "Ісламської держави" частину Ракки, що вважається столицею бойовиків.