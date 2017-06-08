Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сирійська армія звільнила від ІДІЛ останнє місто у провінції Хомс

Взяття міста відкрило шлях для просування на Схід
Сирійські урядові війська звільнили від ІДІЛ місто Аль-Сухна, що розташоване в провінції Хомс і було останнім оплотом ісламістів у ній.
Сирійська армія звільнила від ІДІЛ останнє місто у провінції Хомс Фото: afp.com

Про це повідомили в неділю, 6 серпня, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини та джерела в армії Сирії, пише DW з посиланням на dpa.

Взяття міста відбулося ввечері напередодні, воно відкрило шлях для просування на схід – в напрямку провінції Дейр-ез-Зор, яку переважно все ще контролює ІД.

За словами представника сирійської армії, "сотні бойовиків" були змушені втікати у напрямку Дейр-ез-Зор. Він додав, що в місті проводяться роботи з розмінування. 

Ісламісти захопили місто у травні 2015 року.

Урядові війська за підтримки російської авіації з повітря 6 серпня інтенсивно обстрілювали дорогу, яка веде з Аль-Сухни у напрямку Дейр-ез-Зор та якою пересувалися бойовики, зазначають спостерігачі з центру моніторингу.  

Аль-Сухна розташована за 70 км від древнього міста Пальміра, яке сирійські війська відбили в ІД на початку березня. 

Нагадаємо, підтримувані США сили сирійської опозиції звільнили від бойовиків "Ісламської держави" частину Ракки, що вважається столицею бойовиків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 08 2017 23:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.