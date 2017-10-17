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Сирійська опозиція зайняла місто Ракка, яке вважалось столицею "Ісламської держави"

Наступ на Ракку тривав близько чотирьох місяців
Сирійські демократичні сили (озброєне угрупування, що діє за підтримки США) відбили у терористів "Ісламської держави" Ракка - місто, яке довгий час вважалося столицею терористів.
Сирійська опозиція зайняла місто Ракка, яке вважалось столицею "Ісламської держави" Фото: AFP

Агентство Reuters повідомляє, що сирійські повстанці 17 жовтня зайняли стадіон в Ракку, де залишався останній осередок опору терористів. Наступ на Ракку тривав близько чотирьох місяців.

 

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17 10 2017 14:51
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