Сирійська опозиція зайняла місто Ракка, яке вважалось столицею "Ісламської держави" Наступ на Ракку тривав близько чотирьох місяців

Сирійські демократичні сили (озброєне угрупування, що діє за підтримки США) відбили у терористів "Ісламської держави" Ракка - місто, яке довгий час вважалося столицею терористів.

Фото: AFP

Агентство Reuters повідомляє, що сирійські повстанці 17 жовтня зайняли стадіон в Ракку, де залишався останній осередок опору терористів. Наступ на Ракку тривав близько чотирьох місяців. Islamic State defeated in their Syrian capital Raqqa https://t.co/ZPyuFCbubC — Laura Walker

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