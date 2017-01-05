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Сирійська влада застосувала нервово-паралітичний газ під час останніх атак, – Human Rights Watch

Правозахисники опитали очевидців, проаналізували фото та відео
Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявляє про нові свідчення, які вказують, що сирійська влада застосовувала нервово-паралітичну речовину під час чотирьох хімічних атак, починаючи з грудня.
Сирійська влада застосувала нервово-паралітичний газ під час останніх атак, – Human Rights Watch Фото: EMS

Серед них і хімічна атака 4 квітня у Хан-Шейхуні, під час якої загинули близько 100 людей, серед яких 30 дітей, повідомляє "Радіо Свобода".

У звіті, опублікованому 1 травня, правозахисники зазначають, що ці атаки є лише частиною використання хімічної зброї Дамаском, що може становити кримінальні злочини проти людяності.

"Використання владою нервово-паралітичної речовини є смертельною ескалацією", – зазначив виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

Правозахисники зазначають, що не мали можливості провести розслідування безпосередньо на місці атак. Вони опитали 60 очевидців і проаналізували фото та відео жертв.

Нагадаємо, французькі спецслужби прийшли до висновку, що сили, вірні президенту Сирії Башару Асаду, провели 4 квітня 2017 року в північній Сирії атаку з використанням зарину, і що Асад або його найближче оточення наказали нанести удар.

Британська делегація ОЗХЗ підтвердила використання в Ідлібі хімічної зброї.

Голова Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Сирія зберегла деяку кількість хімічної зброї.

Воєнні дії в сирійській провінції Ідліб ставлять під загрозу безпеку мирних жителів і можуть перетворити її на сцену для чергової гуманітарної катастрофи.

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01 05 2017 23:59
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