Сирійська влада застосувала нервово-паралітичний газ під час останніх атак, – Human Rights Watch
Серед них і хімічна атака 4 квітня у Хан-Шейхуні, під час якої загинули близько 100 людей, серед яких 30 дітей, повідомляє "Радіо Свобода".
У звіті, опублікованому 1 травня, правозахисники зазначають, що ці атаки є лише частиною використання хімічної зброї Дамаском, що може становити кримінальні злочини проти людяності.
"Використання владою нервово-паралітичної речовини є смертельною ескалацією", – зазначив виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.
Правозахисники зазначають, що не мали можливості провести розслідування безпосередньо на місці атак. Вони опитали 60 очевидців і проаналізували фото та відео жертв.
Нагадаємо, французькі спецслужби прийшли до висновку, що сили, вірні президенту Сирії Башару Асаду, провели 4 квітня 2017 року в північній Сирії атаку з використанням зарину, і що Асад або його найближче оточення наказали нанести удар.
Британська делегація ОЗХЗ підтвердила використання в Ідлібі хімічної зброї.
Голова Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Сирія зберегла деяку кількість хімічної зброї.
Воєнні дії в сирійській провінції Ідліб ставлять під загрозу безпеку мирних жителів і можуть перетворити її на сцену для чергової гуманітарної катастрофи.
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