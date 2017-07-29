Сирійські курди планують провести місцеві вибори
Про це пише DW.
У кінці літа пройдуть вибори у громадах, у листопаді обиратимуть своїх представників мешканці більших адміністративних одиниць, зокрема міст та районів. А 19 січня 2018 року відбудуться вибори у всьому регіоні сирійського Курдистану, повідомляє ЗМІ.
Курдські сили контролюють значні території на півночі Сирії, зокрема і ті, які "Демократичні сили Сирії" (SDF) звільнили від терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), та де більшість жителів є арабами.
"Демократичні сили Сирії" (SDF) – це об'єднання арабських підрозділів і курдських "Загонів народної самооборони" (YPG), яке користується підтримкою коаліції під проводом США. Зараз вони звільняють Ракку, яка була фактичною столицею ІД у Сирії.
Водночас в Анкарі стверджують, що YPG є сирійським підрозділом забороненої "Робітничої партії Курдистану" (PПК).
Дамаск вважає місцеві ради, які здійснюють владу у сирійському Курдистані, лише "тимчасовими структурами".
Нагадаємо, Сполучені Штати заявили, що почали постачати зброю сирійським курдам.
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