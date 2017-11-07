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Сирійський урядовий літак був збитий повстанцями у зоні перемир'я, - ЗМІ

Про долю екіпажу літака поки нічого невідомо
Сирійські повстанці збили урядовий літак на півдні країни, де діє режим припинення вогню.
Сирійський урядовий літак був збитий повстанцями у зоні перемир Фото: AP

Літак було збито на околицях міста Сувейда.

Про долю екіпажу літака поки нічого невідомо. Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Спостерігачі стверджують, що сутички між бойовиками Вільної сирійської армії і урядовими силами в цьому районі продовжуються і надалі.

Сирійський центр моніторингу звинувачує уряд Сирії у порушенні домовленості про припинення вогню, про яке домовилися США і Росія і яке діє з неділі.

Нагадаємо, спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура заявив про збільшення шансів на вирішення сирійського конфлікту після того, як війна у країні стала менш "складною".

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11 07 2017 15:20
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