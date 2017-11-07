Сирійський урядовий літак був збитий повстанцями у зоні перемир'я, - ЗМІ
Літак було збито на околицях міста Сувейда.
Про долю екіпажу літака поки нічого невідомо. Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.
Спостерігачі стверджують, що сутички між бойовиками Вільної сирійської армії і урядовими силами в цьому районі продовжуються і надалі.
Сирійський центр моніторингу звинувачує уряд Сирії у порушенні домовленості про припинення вогню, про яке домовилися США і Росія і яке діє з неділі.
Нагадаємо, спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура заявив про збільшення шансів на вирішення сирійського конфлікту після того, як війна у країні стала менш "складною".
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