Сирійський урядовий літак був збитий повстанцями у зоні перемир'я, - ЗМІ

Про долю екіпажу літака поки нічого невідомо

Сирійські повстанці збили урядовий літак на півдні країни, де діє режим припинення вогню.

Літак було збито на околицях міста Сувейда.

Про долю екіпажу літака поки нічого невідомо. Про це повідомляє агентство dpa з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Спостерігачі стверджують, що сутички між бойовиками Вільної сирійської армії і урядовими силами в цьому районі продовжуються і надалі.

Сирійський центр моніторингу звинувачує уряд Сирії у порушенні домовленості про припинення вогню, про яке домовилися США і Росія і яке діє з неділі.

Нагадаємо, спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура заявив про збільшення шансів на вирішення сирійського конфлікту після того, як війна у країні стала менш "складною".