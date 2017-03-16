Сироїд каже, що закрила ранкове засідання Ради відповідно до закону
"Я звернулася до Регламентного комітету одразу, як тільки закрила засідання. Це є мій обов’язок. Якщо я закриваю засідання, розуміючи, що в стінах парламенту порушується закон, коли скоюються злочини, я відповідно до Регламенту зобов’язана звернутися до Регламентного комітету з поясненнями. Такі пояснення вже надіслані до Регламентного комітету", - сказала Сироїд, інформує "112 Україна".
Вона знову підкреслила, що діяла відповідно до закону.
"Я діяла в межах Регламенту ВР, відповідно до закону і відповідно до своїх обов’язків, як головуюча на засіданні", - сказала віце-спікер.
Нагадаємо, що в ході ранкового засідання 15 березня три фракції (БПП, НФ, РПЛ) закликали дати слово поліцейським, які стали учасниками інциденту на блокпосту в Слов'янську за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка.
Поліцейські вийшли до трибуни разом з депутатами, а віце-спікер Оксана Сироїд, яка вела засідання, закрила засідання. Втім, військові з трибуни все-таки виступили. Глава фракції БПП Ігор Гринів заявив, що хоч засідання Ради закрито, можна провести раду депутатів, ініційований коаліцією. Станом на зараз, засідання парламенту закрито.
Згодом Сироїд пояснила своє рішення закрити пленарне засідання Ради після ініціювання виступу в парламенті поліцейських Донецької області.
У свою чергу парламент розгляне позбавлення Оксани Сироїд посади віце-спікера Верховної Ради.
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