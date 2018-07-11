Сироїд у декларації вказала купівлю автомобіля за 10 гривень, – НАЗК
Мова йде про факти декларування недостовірної інформації, неповідомлення та несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, а також несвоєчасного подання декларацій, інформує сайт Нацагентства.
Так, 3 адмінпротоколи складені за результатами перевірки декларацій за 2015 - 2017 роки народного депутата, віце-спікера Оксани Сироїд.
Зафіксовано невідповідність задекларованої вартості автомобіля Сироїд на дату набуття права. Придбання автомобіля здійснювалось на підставі біржового договору (угоди), згідно з яким вартість Suzuki Grand Vitara, який купила віце-спікер у свого цивільного чоловіка, становила 10 гривень. Проте у деклараціях зазначена вартість автомобіля, за яку він був придбаний попереднім власником, а саме: 180 тисяч гривень.
Зафіксовані правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені частиною другою статті 172-6 КУпАП, зазначають у НАЗК.
Стосовно заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Льва Парцхаладзе Національне агентство склало 2 протоколи у зв’язку з несвоєчасним поданням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.
Перевірка встановила, що заступник міністра несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у зв’язку з отриманням доходу від відчуження Lend Rover Renge Rover 2010 року випуску, а також — з набуттям у власність Lend Rover Renge Rover 2013 року випуску.
Не повідомила Національне агентство про суттєві зміни у майновому стані у зв’язку з придбанням у приватну власність транспортного засобу Honda Accord 2011 року випуску вартістю 150 тисяч грн прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва Ольга Денисенко.
Крім цього, Національне агентство направило до суду 5 адмінпротоколів за результатами здійснення контролю за своєчасністю подання декларацій.
НАЗК нагадує, що з січня по жовтень 2018 року направило до суду 300 адмінпротоколів щодо порушення вимог статті 172-6 КУпАП:
150 – за фактами несвоєчасного подання суб’єктами декларування е - декларацій (частина перша);
135 – щодо неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про суттєві зміни у майновому стані (частина друга);
15 – за фактами декларування недостовірної інформації (частина четверта).
Також, вісім українських посадовців не подали електронні декларації про доходи за 2017 рік.
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