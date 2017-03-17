Сироїд задекларувала будинок і шість земельних ділянок
171 160 гривень доходів Сироїд склала депутатська зарплата, 170 тис. гривень - кошти на виконання депутатських повноважень, 2,8 тис. гривень - зарплата за сумісництвом (Національний університет "Києво-Могилянська академія"), 26,1 тис. гривень - компенсація вартості проїзду, а 153 тис. гривень - використані кошти кредитної лінії, - свідчать дані держреєстру декларацій, повідомляють "Українські Новини".
29 грудня 2016 року Сироїд отримала право на будинок площею 180,8 кв. м і 6 земельних ділянок (2 500, 1 866, 8 435, 1 602 5 946 і 1 145 кв. м) в селі Волсвин (Львівська область).
Раніше Сироїд пояснювала, що отримала цю нерухомість у спадок від матері.
Крім цього, у власності віце-спікера знаходиться квартира в Києві (76,3 кв. М) і автомобіль Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску.
Готівкою Сироїд задекларувала 16 тис. доларів, а на рахунках в ОТП Банку вона зберігає близько 11 тис. гривень.
Також Сироїд володіє 5 картинами, які виставлені в приймальні і кабінеті першого заступника голови Ради.
Крім того, віце-спікер є співавтором 3 юридичних книг.
Заборгованість по кредитній лінії за станом на 31 грудня 2016 року становила у Сироід 31,6 тис. гривень, а погашення відсотків по кредиту - 27 тис. гривень.
Крім того, 168,5 тис. гривень склали кошти, спрямовані на погашення заборгованості по кредиту.
Як повідомлялося, Сироїд задекларувала 87,8 тис. гривень доходів і 34 тис. доларів готівки в 2015 році.
Нагадаємо, парламент розгляне позбавлення Оксани Сироїд посади віце-спікера Верховної Ради.
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