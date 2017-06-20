Сироїд заявила, що голодуватиме з Березюком

Віце-спікер ВРУ Оксана Сироїд оголосила голодування слідом за головою депутатської фракції "Самопоміч" Олегом Березюком.

"Львів – це лише приклад опору цій брехні і вашому свавіллю. Один маленький приклад. Я хочу сьогодні підтримати Олега Березюка, і я приєднаюся до нього. Я буду поруч з ним, я буду голодувати для того, щоб спробувати захистити людей від вашого свавілля. Це мій вчинок також, це мій вибір як людини. А львів’янам я раджу об’єднати свої зусилля і звернутися до Президента з вимогою звільнити очільника обласної адміністрації, який виконував і видавав злочинні накази, принижуючи гідність львів’ян", - сказала Сироїд з парламентської трибуни в ході ранкового засідання парламенту, трансляцію якого вів телеканал "112 Україна".

Як відомо, в понеділок, 19-го червня, лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк повідомив, що голодуватиме під стінами Адміністрації Президента й ночуватиме у ніч на 20 червня там.

Ввечері того ж дня депутатська фракція "Самопоміч" провела своє засіданняна ґанку Адміністрації Президента, де голодує її лідер Олег Березюк, який, зрештою, провів там ніч.

Нагадаємо, що Комісія з надзвичайних ситуацій Львова в понеділок, 19 червня, повторно попросила Президента Петра Порошенка і Кабінет Міністрів ввести режим надзвичайної екологічної ситуації в місті.

Попереднє звернення Садового залишилося без відповіді. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що допоміг Львову чим зміг.

Відзначимо, що в історії незалежної України було два випадки, коли Президент оголошував надзвичайну екологічну ситуацію, і обидва рази це був Віктор Ющенко. 2008 року через липневий паводок зоною лиха було оголошено окремі райони Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. 2010 року зоною лиха оголосили Калуш і прилеглі села Кропивники і Сівку-Калуську через негативні наслідки видобутку калійних солей.

У Львові вже рік тривають проблеми з вивезенням сміття. Відколи через пожежу закрили міське звалище, Львів з великими труднощами вивозить сміття на інші полігони.

21 квітня 2017 року влада Львова за участю представників Кабміну та Львівської ОДА підписали сміттєвий меморандум з 20 містами області. Побутові відходи зі Львова впродовж двох найближчих років повинні були приймати полігони цих міст.

9 червня Садовий заявив, що Львів обдурили і меморандум не виконується. Він також прямо звинуватив в організації сміттєвої блокади центральну владу в особі Президента Петра Порошенка і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.