ПОЛІТИКА НОВИНИОтримані Україною ракетні комплекси ППО Hawk (Яструб) заступають на бойове чергування і скоро збиватимуть ворожі літаки та ракети.
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Системи ППО Hawk вже ставлять на бойове чергування
Війська ППО. Фото: army.unian.ua
Отримані Україною ракетні комплекси ППО Hawk (Яструб) заступають на бойове чергування і скоро збиватимуть ворожі літаки та ракети. Про це повідомляють Збройні сили України у фейсбук.
«Нове посилення української системи ППО очікується найближчими днями. На бойове чергування заступає американський зенітний ракетний комплекс Hawk», - заявили у ЗСУ, додавши, що зенітний ракетний комплекс Hawk має середню дальність ураження для знищення літаків та ракет. При цьому західні аналітики оцінюють ймовірність збиття повітряних цілей «Яструбом» у 85%.
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19 11 2022 20:10 МЕДІА
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