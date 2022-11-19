Системи ППО Hawk вже ставлять на бойове чергування

Отримані Україною ракетні комплекси ППО Hawk (Яструб) заступають на бойове чергування і скоро збиватимуть ворожі літаки та ракети.

Отримані Україною ракетні комплекси ППО Hawk (Яструб) заступають на бойове чергування і скоро збиватимуть ворожі літаки та ракети. Про це повідомляють Збройні сили України у фейсбук.

«Нове посилення української системи ППО очікується найближчими днями. На бойове чергування заступає американський зенітний ракетний комплекс Hawk», - заявили у ЗСУ, додавши, що зенітний ракетний комплекс Hawk має середню дальність ураження для знищення літаків та ракет. При цьому західні аналітики оцінюють ймовірність збиття повітряних цілей «Яструбом» у 85%.