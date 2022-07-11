Системи ППО NASAMS i Aspide прибули в Україну

В Україну прибули системи зенітних ракетних комплексів NASAMS та Aspide.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують", – пише міністр.

Так, він подякував за передання озброєння Норвегії, Іспанії та США.

Що відомо про це озброєння?

NASAMS – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Версія NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM може стріляти на відстань до 25 кілометрів, а досяжність за висотою – до 14-15 кілометрів.

Система NASAMS перебуває на озброєнні або доставляється у 12 країн.

Уперше США оголосили про наміри передати Україні ППО NASAMS у серпні в межах міжнародної допомоги. Після цього в Пентагоні уточнили, що Україна отримає дві батареї цієї системи. Згодом США оголосили про наміри передати ще 6 одиниць у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні.

Aspide (також відомий як Skyguard Aspide) – наземний зенітно-ракетний комплекс італійсько-швейцарської розробки. Такий комплекс може працювати у складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.