Системи ППО NASAMS i Aspide прибули в Україну
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Подивіться, хто тут! ЗРК NASAMS і Aspide прибули в Україну! Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми будемо продовжувати збивати ворожі цілі, які нас атакують", – пише міністр.
Так, він подякував за передання озброєння Норвегії, Іспанії та США.
Що відомо про це озброєння?
NASAMS – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Версія NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM може стріляти на відстань до 25 кілометрів, а досяжність за висотою – до 14-15 кілометрів.
Система NASAMS перебуває на озброєнні або доставляється у 12 країн.
Уперше США оголосили про наміри передати Україні ППО NASAMS у серпні в межах міжнародної допомоги. Після цього в Пентагоні уточнили, що Україна отримає дві батареї цієї системи. Згодом США оголосили про наміри передати ще 6 одиниць у межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні.
Aspide (також відомий як Skyguard Aspide) – наземний зенітно-ракетний комплекс італійсько-швейцарської розробки. Такий комплекс може працювати у складі ешелонованої системи ППО та обмінюватись даними із ЗРК інших типів.
Додати коментар
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- Підхід Байдена до України називається "пройти між крапельками". Але дайте допомогу Україні – ексспівробітник ЦРУ
- Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 2