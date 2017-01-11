НАЗК підозрює Ситника у корупції, - журналіст

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало відносно голови Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника протокол про корупцію через конфлікт інтересів і ненадання інформації на вимогу відомства.

"Правопорушення, на думку НАЗК, полягає в тому, що Ситник видав довіреність на представлення його інтересів керівнику юридичного управління НАБУ Ярчаку, який здійснював представництво його інтересів як фізичної особи в суді, задіявши державний ресурс в особистих цілях. Також Ситник відмовився надати НАЗК відповідну інформацію і документи для перевірки, що є порушенням вимог антикорупційного законодавства. Сьогодні, коли Ситник довідався про складений відносно нього протокол, НАБУ раптом викликало главу НАЗК Корчак на допит повісткою", - написав журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото сторінок протоколу.



Фото: facebook.com/applecrysis



Фото: facebook.com/applecrysis



Фото: facebook.com/applecrysis



Фото: facebook.com/applecrysis

Нагадаємо, наприкінці жовтня колишній депутат Микола Мартиненко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у незаконному впливі на суддів для отримання вигідних собі рішень.