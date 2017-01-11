НАЗК підозрює Ситника у корупції, - журналіст
"Правопорушення, на думку НАЗК, полягає в тому, що Ситник видав довіреність на представлення його інтересів керівнику юридичного управління НАБУ Ярчаку, який здійснював представництво його інтересів як фізичної особи в суді, задіявши державний ресурс в особистих цілях. Також Ситник відмовився надати НАЗК відповідну інформацію і документи для перевірки, що є порушенням вимог антикорупційного законодавства. Сьогодні, коли Ситник довідався про складений відносно нього протокол, НАБУ раптом викликало главу НАЗК Корчак на допит повісткою", - написав журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото сторінок протоколу.
Фото: facebook.com/applecrysis
Фото: facebook.com/applecrysis
Фото: facebook.com/applecrysis
Фото: facebook.com/applecrysis
Нагадаємо, наприкінці жовтня колишній депутат Микола Мартиненко звинуватив директора НАБУ Артема Ситника у незаконному впливі на суддів для отримання вигідних собі рішень.
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