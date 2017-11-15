Резонансні зізнання глави НАБУ Ситника щодо Мартиненка та грошей Януковича оприлюднили в мережі

Про це пише Обозреватель.

Під час "інтерв'ю" Ситник розповів про справи Мартиненка, Онищенка, Кулика, вилучених "$1,5 млн Януковича". Володіючи повною інформацією про результати резонансних розслідувань, Ситник порахував правомірним передати секретні деталі і особисті дані фігурантів деяких справ журналістам. Роздруківку розмови Ситника також опублікував журналіст Андрій Дзиндзя.

Ситник про голосування на аудитора НАБУ: "Я всю п'ятницю переживав і суботу, тому що ми до кінця не розуміли, яка реакція буде. Але з урахуванням листа МВФ, з урахуванням позиції "сімки", американців, європейців, в принципі шанси встояти є. Я думаю, зараз вони, якщо не проголосують, вони повернуться знову до ідеї аудиту...".

Про гроші Януковича: "Те, що було зроблено за $ 1,5 млрд дол. Януковича - це просто правовий нонсенс і беззаконня. І при всій повазі, влада Януковича такого собі ніколи не дозволяла. Зараз всі розуміють. І наслідки - Україна може гикати від цього рішення дуже довго ..."

Про справу Мартиненка: "Я Авакову подзвонив, сказав: "Слухайте, ну давайте тоді зараз у Мартиненка "Хілтон" заберемо, наб`ємо Какашкіна (Кашкін, фігурант у справі Януковича, - ред.), свого у нас є догоди по Онищенку". Тобто достатньо знайти чувака і запитати: "Ти був у злочинній організації Януковича?" - "А скільки ви платите?" - "200 дол". - "був". Ні, це не смішно, як здається. "А, був", скільки у нас там заарештовано у цій справі? До якого кількості майна ти, Какашкін, безпосередньо маєш відношення? " - "Не маю". - "Гаразд, тоді засекречуємо цю справу".

Про обшуки у військового прокурора Кулика. Цитує розмову дружини Кулика з подругою: "Я не знаю, як за ними, але мене дістали, чесно, Оксана. Телефони постійно всі прослуховуються, їздять за мною. Що вони хочуть в мені побачити? Я не знаю, що. Що вони там шукають, ці дебіли, на цьому? Вже просто дістали, чесно. ці допити! Ось зараз, з хвилини на хвилину, може бути обшук". - "Так а ти тут до чого ?!" - "Ну, вони з мене мільйонерку зробили. Тепер шукають, де я взяла свої мільйони". "Ти їм скажи, що заробила іншим шляхом. Скажи, що цей шлях не заборонено". - "Вони не вірять. А якщо мені подарували, я повинна була заплатити податок з подарунка". - "Натурою ?!" - "Податок з подарунка. За це теж платиться. Якщо навіть насосала, все одно плати податок. Тому, як воно для нас всіх закінчиться, дуже складно вгадати".



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia



Фото:facebook.com/dzindzia

Таким чином, глава НАБУ порушив дві статті Кримінального кодексу - ст. 328 (по цивільній дружині Кулика) та ст. 387.