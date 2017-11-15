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Резонансні зізнання глави НАБУ Ситника щодо Мартиненка та грошей Януковича оприлюднили в мережі

Під час "інтерв'ю" Ситник розповів про справи Мартиненка, Онищенка, Кулика, вилучених "$1,5 млн Януковича"
Глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розкрив третім особам деталі резонансних справ, порушивши тим самим відразу дві статті Кримінального кодексу України. Влітку 2017 року відбулася закрита зустріч глави НАБУ Ситника з деякими представниками ЗМІ.
Резонансні зізнання глави НАБУ Ситника щодо Мартиненка та грошей Януковича оприлюднили в мережі Артем Ситник. Фото: politdengi.com.ua.

Про це пише Обозреватель.

Під час "інтерв'ю" Ситник розповів про справи Мартиненка, Онищенка, Кулика, вилучених "$1,5 млн Януковича". Володіючи повною інформацією про результати резонансних розслідувань, Ситник порахував правомірним передати секретні деталі і особисті дані фігурантів деяких справ журналістам. Роздруківку розмови Ситника також опублікував журналіст Андрій Дзиндзя.

Ситник про голосування на аудитора НАБУ: "Я всю п'ятницю переживав і суботу, тому що ми до кінця не розуміли, яка реакція буде. Але з урахуванням листа МВФ, з урахуванням позиції "сімки", американців, європейців, в принципі шанси встояти є. Я думаю, зараз вони, якщо не проголосують, вони повернуться знову до ідеї аудиту...".

Про гроші Януковича: "Те, що було зроблено за $ 1,5 млрд дол. Януковича - це просто правовий нонсенс і беззаконня. І при всій повазі, влада Януковича такого собі ніколи не дозволяла. Зараз всі розуміють. І наслідки - Україна може гикати від цього рішення дуже довго ..."

Про справу Мартиненка: "Я Авакову подзвонив, сказав: "Слухайте, ну давайте тоді зараз у Мартиненка "Хілтон" заберемо, наб`ємо Какашкіна (Кашкін, фігурант у справі Януковича, - ред.), свого у нас є догоди по Онищенку". Тобто достатньо знайти чувака і запитати: "Ти був у злочинній організації Януковича?" - "А скільки ви платите?" - "200 дол". - "був". Ні, це не смішно, як здається. "А, був", скільки у нас там заарештовано у цій справі? До якого кількості майна ти, Какашкін, безпосередньо маєш відношення? " - "Не маю". - "Гаразд, тоді засекречуємо цю справу".

Про обшуки у військового прокурора Кулика. Цитує розмову дружини Кулика з подругою: "Я не знаю, як за ними, але мене дістали, чесно, Оксана. Телефони постійно всі прослуховуються, їздять за мною. Що вони хочуть в мені побачити? Я не знаю, що. Що вони там шукають, ці дебіли, на цьому? Вже просто дістали, чесно. ці допити! Ось зараз, з хвилини на хвилину, може бути обшук". - "Так а ти тут до чого ?!" - "Ну, вони з мене мільйонерку зробили. Тепер шукають, де я взяла свої мільйони". "Ти їм скажи, що заробила іншим шляхом. Скажи, що цей шлях не заборонено". - "Вони не вірять. А якщо мені подарували, я повинна була заплатити податок з подарунка". - "Натурою ?!" - "Податок з подарунка. За це теж платиться. Якщо навіть насосала, все одно плати податок. Тому, як воно для нас всіх закінчиться, дуже складно вгадати".


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia


Фото:facebook.com/dzindzia

Таким чином, глава НАБУ порушив дві статті Кримінального кодексу - ст. 328 (по цивільній дружині Кулика) та ст. 387.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протокол про адміністративне правопорушення щодо директора НАБУ Артема Ситника.

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15 11 2017 14:50
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