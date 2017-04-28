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Ситник анонсував створення в НАБУ підрозділу по боротьбі з корупцією в МОЗ

МОЗ і бюро домовилися про співпрацю
У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) з'явиться новий підрозділ.
Ситник анонсував створення в НАБУ підрозділу по боротьбі з корупцією в МОЗ Артем Ситник. Фото: politdengi.com.ua.

Його детективи будуть розслідувати кримінальні провадження про корупцію у сфері охорони здоров'я.

"Заплановано створення окремого підрозділу детективів, яке буде спеціалізуватися на розслідуванні кримінальних проваджень у сфері корупції, що стосується сфери Міністерства охорони здоров'я", - сказав директор НАБУ Артем Ситник на конференції, присвяченій боротьбі з корупцією в охороні здоров'я, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що в четвер, 27 квітня, відбулася нарада, на якій обговорили взаємодію НАБУ з Міністерством охорони здоров'я.

Нагадаємо, що серед більш ніж трьох сотень проваджень, що наразі розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, 49 стосуються корупції на державних підприємствах (ДП).

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28 04 2017 15:16
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