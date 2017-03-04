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Ситник назвав ситуацію з аудитором для НАБУ "тиском на Бюро"

Він також додав, що питання створення Антикорупційного суду лежить на фракціях більшості
Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що ситуація з призначенням члена комісії зовнішнього контролю проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАБУ створює тиск на Бюро.
Ситник назвав ситуацію з аудитором для НАБУ "тиском на Бюро" Артем Ситник. Фото: dyvys.in

В ефірі телеканалу 1+1 він також зазначив, що розцінює це як реакцію на діяльність НАБУ, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ви бачили події в парламенті щодо нашого аудитора, то мені здається, що це якраз реакція на ту роботу, яку ми проводимо останні півроку, коли ми просто почали заважати владі своїми розслідуваннями і ми бачимо, що відбуваються такі непрозорі комічні дії в парламенті щодо призначення нашого аудитора. Я сприймаю це як тиск на наш орган", - сказав Ситник.

Він також додав, що питання створення Антикорупційного суду лежить на фракціях більшості.

"Ми бачили, які фракції займалися цим цирком з нашим аудитором і якраз на цих фракцій, які складають коаліцію, лежить основна політична відповідальність за створення цього (антикорупційного – ред.) суду. Подивимося, як вони будуть рухати цей процес, враховуючи, що відповідний законопроект вже є в парламенті", - зазначив директор НАБУ.

Нагадаємо, що Верховна Рада України у вівторок, 21 березня, знову відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.

Раніше частина членів комітету з питань протидії та запобігання корупції від БПП, НФ та Відродження рекомендували на розгляд парламенту дві кандидатури на посаду аудитора НАБУ, зокрема Найджела Брауна, якого вважають людиною президента та його оточення.

Кандидат в аудитори НАБУ Браун, призначення якого намагаються протиснути фракції "БПП" і "Народний фронт", вже критикує бюро.

Зазначимо, 16 березня Антикорупційний комітет Верховної Ради без свого голови Єгора Соболєва зібрався на розгляд кандидатури Найджела Брауна на посаду члена аудиторської комісії Національного антикорупційного бюро України.

За словами Соболєва, Браун колись обслуговував російських олігархів.

 

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