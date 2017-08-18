Ситник не виключає, що Углава повторить долю Саакашвілі

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник допускає припинення українського громадянства свого першого заступника Гізо Углави.

"Мені не хочеться коментувати питання громадянства, бо це не наша сфера компетентності. Це питання до Адміністрації президента – чому вони за ніч надають, а потім за ніч позбавляють громадянства", - зазначив Ситник в інтерв'ю газеті "День".

"Щодо Гізо Углави також зареєстровані кримінальні проводження, і ми знаємо, що проводяться перевірки, зокрема й щодо його громадянства. Я не виключаю, що може відбутися те саме, що й із Саакашвілі", – сказав він.

"Я вважаю, що потрібно оцінювати людей не за походженням і громадянством, а за тим, що вони зробили для України. Спротив, з яким зіткнувся Гізо Углава, якраз і є оцінкою його роботи", – вважає глава НАБУ.

Ситник зазначив, що робота Углави є ефективною:

"Якщо говорити про ефективність роботи іноземців, зокрема мого першого заступника, то він, справді, має великий досвід боротьби з корупцією. Свого часу Гізо Углава був заступником генпрокурора Грузії, яка тоді показала великий прогрес у цьому питанні. В Україні на відповідну посаду він одержав призначення згідно з нашим законодавством і, як показав час, демонструє хороший результат".

Водночас, на думку глави НАБУ, уряд не дуже прагне навести лад з державними підприємствами.

"Ми постійно пишемо листи на адресу Кабміну з проханням відреагувати на інформацію про корупційні схеми, даємо рекомендації відповідно до чинного законодавства і в межах нашої компетенції, але адресовані нами листи залишаються без належної реакції", – поскаржився Ситник.

Глава НАБУ також назвав смішними заяви певних політичних діячів, що насправді діями бюро керує Углава, а не він.

"Іноді мені смішно коментувати те, що заявляють наші політики, оскільки вони абсолютно не розбираються у структурі та роботі Бюро. Наприклад, той же Поляков писав про те, що справа проти нього – це помста Ситника, хоч я особисто з ним взагалі не знайомий. Люди чомусь забувають, що і Ситник, і Углава не мають процесуальних повноважень. Без антикорупційного прокурора ми не зможемо заарештувати ні Розенблата, ні Полякова, ні Мартиненка, нікого", – наголосив він.

Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

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