Ситник про Холодницького: Ми більше з цією людиною працювати не будемо
"Ми для себе вирішили, що більше з цією людиною працювати не будемо. Тому що зібрані докази професійних зрад - це вже не тільки наші спостереження, підозри, висновки. Це сухий фактаж, отриманий за допомогою технічних засобів, який підтверджує те, що нам було зрозуміло й так", - сказав Ситник в інтерв'ю ZN.UA, відповідаючи на запитання про прогноз подальшого розвитку подій.
При цьому він зазначив, що НАБУ продовжить боротися за відсторонення від посади Холодницького, навіть якщо справу спробують зам'яти.
"Дуже давно мені стало зрозуміло: у нас абсолютно різні цінності. Навіть припинилися якісь дискусії. І я не маю ілюзій, що можна щось змінити. Був вибір: закрити очі на це і дійти до певної точки, коли криза з'їсть і САП, і НАБУ. А головне - дожує залишки надії суспільства на справедливість", - додав керівник бюро.
Відзначимо, що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.
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«Жити в суспільстві і бути ізольованим від суспільства не можна». Звідси і «злив» інформації, і «прослушка» з боку правоохламонних колег. Тому кабінети Луценка, Ситника і Холодницька слід розмістити в одному приміщенні, розділивши його на сектори прозорими перегородками висотою до 1,5 метра. Правда можна було б і нового голову НАЗК Мангула підселити, хоча - ні, в цьому немає сенсу. Відповісти