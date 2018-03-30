Ситник про Холодницького: Ми більше з цією людиною працювати не будемо

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що не буде більше співпрацювати з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким.

"Ми для себе вирішили, що більше з цією людиною працювати не будемо. Тому що зібрані докази професійних зрад - це вже не тільки наші спостереження, підозри, висновки. Це сухий фактаж, отриманий за допомогою технічних засобів, який підтверджує те, що нам було зрозуміло й так", - сказав Ситник в інтерв'ю ZN.UA, відповідаючи на запитання про прогноз подальшого розвитку подій.

При цьому він зазначив, що НАБУ продовжить боротися за відсторонення від посади Холодницького, навіть якщо справу спробують зам'яти.

"Дуже давно мені стало зрозуміло: у нас абсолютно різні цінності. Навіть припинилися якісь дискусії. І я не маю ілюзій, що можна щось змінити. Був вибір: закрити очі на це і дійти до певної точки, коли криза з'їсть і САП, і НАБУ. А головне - дожує залишки надії суспільства на справедливість", - додав керівник бюро.