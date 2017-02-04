Ситник заявив про мільярдні збитки від зловживання НБУ коштами на рефінансування

На причетність до цих дій буде перевірятися все керівництво НБУ

НАБУ перевіряє законність витрачання коштів на рефінансування та причетність до цього процесу керівництва Нацбанку України, збитки державі становлять мільярди гривень.

Про це ввечері 2 квітня розповів керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в ефірі телеканалу "1+1", пише "Українська правда".

"У нас уже кілька місяців розслідується кримінальне провадження, в якому фігурує керівництво НБУ, і воно пов'язане з витрачанням коштів, виділених низці комерційних банків на рефінансування. Законність витрачання цих коштів, причетність до незаконного витрачання коштів є предметом розслідування цієї справи", – повідомив глава НАБУ.

Він уточнив, що сума збитків внаслідок цих дій – "мільярди".

На питання, чи могла не знати про можливі зловживання глава НБУ, а питаннями рефінансування опікувалися лише її заступники, Ситник заявив: "Ми не говоримо про конкретних посадових осіб".

"Ми говоримо про те, що такі величезні потоки не можуть обійтися без участі керівництва Нацбанку. На причетність до цих дій буде перевірятися фактично усе керівництво (НБУ)", – зазначив Ситник.

Він додав, що паралельно проводиться роботу із витребування матеріалів з-за кордону.

"Велика частина коштів, які видавалися у якості рефінансування, перераховувалася або на офшори, або на іноземні банки", – додав Ситник.

Також він не дав відповіді, чи вдалося НАБУ наразі встановити зв'язки глави НБУ Валерії Гонтаревої та її заступниці Рожкової з російськими банками.

Нагадаємо, 29 березня детективи НАБУ спільно з Департаментом захисту економіки Нацполіції проводили слідчі дії в НБУ, під час яких було проведено виїмку документів.

Слідчі дії відбуваються в рамках розслідування кримінального провадження за фактами зловживання посадовцями НБУ своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, які за попередньою змовою зі службовими особами низки комерційних банків в порушення Закону "Про банки та банківську діяльність" вчинили дії, які спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

За даними НАБУ, йдеться про період 2015-2016 років. Розслідування НАБУ розпочало у лютому 2017 року, жодному з учасників про підозру не повідомлено.

Згодом Ситник повідомив, що обшуки в НБУ стосуються керівництва банка.