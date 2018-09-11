Ситуація на Донбасі: бойовики 14 разів відкривали вогонь по українських позиціях, є поранені

Вчора в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 14 разів обстріляли українські позиції, чотири рази застосувавши заборонене озброєння.

Обстріли були зафіксовані в районах населених пунктів Кримське, Новолуганське, Піски, Опитне, Мар'їнка, Славне, Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Лебединське, повідомляє прес-центр ООС

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм були обстріляні позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського. Неподалік Павлополя та Кримського терористи застосували міномети 82 мм калібру.

У штабі також додали, що минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців були поранені.

Протягом поточної доби обстрілів з боку терористів зафіксовано не було.

За даними розвідки, протягом минулої доби один окупант був знищений, санітарні ж втрати терористів склали 11 осіб.

Нагадаємо, представник України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук заявив, що йому надходили пропозиції "зняти питання Криму" для закінчення війни на Донбасі.

Упродовж минулої доби, 7 листопада, бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях військ ООС. Троє українських військових отримали поранення