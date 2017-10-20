ЗСУ готові до будь-якого сценарію на Донбасі, - Порошенко

Водночас Президент зазначив, що за три попередні дні кількість ворожих обстрілів на сході держави в зоні проведення АТО зросла майже вдвічі

Ситуація щодо протидії збройним провокаціям ворога на східних кордонах повністю під контролем Збройних сил України і силових підрозділів.

"Ми зараз обговорили з представниками силових структур низку додаткових заходів і спрямовані на протидію збройним провокаціям з боку ворога, на збереження життя і здоров'я українських воїнів і мирного населення, яке потрапляє під ворожі обстріли. Можу окремо наголосити: ситуація повністю під нашим контролем, оборона наша надійна, керівництво держави, Збройні сили та інші силові підрозділи готові до будь-якого сценарію", - заявив Президент України Петро Порошенко 20 жовтня під час поїздки на Київщину, повідомляє "Укрінформ".

Разом з тим Президент зазначив, що за три попередні дні кількість ворожих обстрілів на сході держави в зоні проведення АТО зросла майже вдвічі - в середньому з 22 до 44 за добу.

"Особливо тривожна ситуація зараз складається на Маріупольському і Донецькому напрямках. При цьому, на жаль, зростає і чисельність наших втрат, бо лише за ці дні загинуло двоє українських героїв, семеро захисників України отримали поранення", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", яким на рік продовжується особливий статус ОРДЛО, був опублікований в парламентській газеті "Голос України" і набув чинності з дня публікації, а саме з 10 жовтня.