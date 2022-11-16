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Ситуація серйозна. Набирайте запаси води, заряджайте акумулятори і мобільні телефони, - голова правління НЕК "Укренерго"

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго", повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що наразі в країні ситуація найсерйозніша за всю історію, але зберігається керованість системою.
Ситуація серйозна. Набирайте запаси води, заряджайте акумулятори і мобільні телефони, - голова правління НЕК "Укренерго" Фото: unian.ua

Володимир Кудрицький, голова правління НЕК "Укренерго", повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що наразі в країні ситуація найсерйозніша за всю історію, але зберігається керованість системою.

"Ворог знову вразив українську енергомережу - під вогнем опинилися об’єкти по всій країні. З початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу  найбільша: біля ста ракет.  Кожна ракета летіла з метою занурити Україну у темряву.

Атака здійснена з цинічним розрахунком — в момент початку пікового споживання, щоб енергетикам було важче справитися з навантаженням.

Зараз, в ці хвилини енергетики вже відновлюють об’єкти, вже працюють над ремонтами, щоб забезпечити постачання.

Ще раз скажу: ситуація серйозна, головне завдання Укренерго на цю хвилину: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення —  значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх — від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог.

Зі зрозумілих причин я не буду говорити деталі руйнувань, скажу лиш так: ми будемо відновлювати живлення настільки швидко, наскільки дозволяють сили.

Будь ласка, дотримуйтесь тих самих правил, про які місцева влада і центральна влада нагадують  за кожної нагоди: Набирайте запаси води, заряджайте акумулятори і мобільні телефони. Це дасть нам час робити свою роботу: задіювати резервні схеми заживлення тримати баланс в енергомережі".

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16 11 2022 09:10
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