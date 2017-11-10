Ситуація у зоні АТО загострюється, бойовики здійснили 12 обстрілів, – штаб

Від опівночі до 18:00 11 жовтня у районі проведення антитерористичної операції (АТО) спостерігається тенденція до загострення ситуації, бойовики продовжують активно обстрілювати українські позиції на приморському та донецькому напрямках.

"Так, із гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики двічі вели вогонь по наших опорних пунктах у районі Авдіївки. Крім того, стрілецьку зброю противник застосовував на підступах до Невельського, Луганського та Пісків", – повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики тричі били з кулеметів та протитанкових гранатометів на околицях Талаківки. Із цієї ж зброї незаконні збройні формування відкривали вогонь по Широкиному.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я. Українські військові 8 разів відповідали ворогу з піхотного озброєння не забороненого мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців немає", – підкреслили у штабі.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що у лавах незаконних збройних формувань "ЛНР" від початку АТО воювали понад три сотні громадян Сербії.

За минулу добу бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.



