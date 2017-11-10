Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ситуація у зоні АТО загострюється, бойовики здійснили 12 обстрілів, – штаб

НЗФ зосередили вогонь на двох напрямках
Від опівночі до 18:00 11 жовтня у районі проведення антитерористичної операції (АТО) спостерігається тенденція до загострення ситуації, бойовики продовжують активно обстрілювати українські позиції на приморському та донецькому напрямках.
Ситуація у зоні АТО загострюється, бойовики здійснили 12 обстрілів, – штаб Фото: EPA/UPG

"Так, із гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики двічі вели вогонь по наших опорних пунктах у районі Авдіївки. Крім того, стрілецьку зброю противник застосовував на підступах до Невельського, Луганського та Пісків", – повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку бойовики тричі били з кулеметів та протитанкових гранатометів на околицях Талаківки. Із цієї ж зброї незаконні збройні формування відкривали вогонь по Широкиному.

"Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я. Українські військові 8 разів відповідали ворогу з піхотного озброєння не забороненого мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців немає", – підкреслили у штабі.

Нагадаємо, у СБУ заявили, що у лавах незаконних збройних формувань "ЛНР" від початку АТО воювали понад три сотні громадян Сербії.

За минулу добу бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 10 2017 18:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.